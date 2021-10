Teamsprintsters ondanks Europese titel niet welkom op WK

De Nederlandse teamsprintsters die vorige week Europees kampioen werden in het Zwitserse Grenchen mogen niet deelnemen aan de WK baanwielrennen. De internationale wielrenunie UCI houdt vast aan de regel dat continentale kampioenen alleen welkom zijn als hun land heeft voldaan aan de eis om aan tenminste één wedstrijd uit de Nations Cup te hebben deelgenomen.

Dat is mede door corona niet gebeurd. Ook Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, Europees kampioen op de koppelkoers, ontbreken daarom volgende week op de WK.

KNWU-directeur Thorwald Veneberg lichtte de rensters en renners dinsdagochtend in. “We hebben lange discussies gevoerd met de UCI, maar ze houden vast aan hun standpunt”, meldde Veneberg. Het is een forse tegenvaller voor Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet, die bij de EK op de wielerbaan in Grenchen in wisselende samenstellingen tot twee keer toe een wereldrecord reden.