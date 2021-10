Hockeyster Van den Assem stopt bij Oranje

Hockeyster Ireen van den Assem keert niet meer terug in Oranje. De 79-voudig international liep kort voor de Olympische Spelen van Tokio een hamstringblessure op. Zonder Van den Assem veroverde Oranje olympisch goud.

“Een grote anticlimax”, zegt de 31-jarige verdedigster tegen hockey.nl. “Diep in mijn hart wilde ik me na de Spelen terugknokken. Mijn gevoel wilde de strijd vol aangaan. Dat zit in mij. Ik hou daarvan. Vechten. Terugkomen uit een geslagen positie. Maar fysiek lukt dat gewoon niet meer. Ik heb mij de afgelopen jaren laten leiden door mijn lichaam. Dat wil ik niet meer.”

Van den Assem verruilde Den Bosch afgelopen zomer voor Tilburg, dat uitkomt in de promotieklasse. De verdedigster werd met Oranje twee keer Europees kampioen en wereldkampioen in 2018. Ze maakte deel uit van de ploeg die de afgelopen twee edities van de Pro League won.

Recent maakten Lauren Stam en Malou Pheninckx al bekend dat ze stoppen als international. Caia van Maasakker sloot haar carrière op de Spelen af. Die drie maakten deel uit van de ‘gouden’ ploeg in Tokio. De hockeysters beginnen woensdag aan de nieuwe editie van de Pro League met een thuiswedstrijd tegen België.