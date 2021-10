Keniaanse topatlete Tirop in haar woning doodgestoken

De Keniaanse atlete Agnes Tirop, die op de Olympische Spelen als vierde eindigde op de door Sifan Hassan gewonnen 5000 meter, is dood aangetroffen in haar woning in het dorp Iten. Een bestuurslid van de Keniaanse bond zegt in de krant The Standard dat de 25-jarige Tirop vermoedelijk is doodgestoken door haar ex-vriend. Ze had steekwonden in haar buik.

Tirop, in 2018 winnaar van de Ladies Run over 10 kilometer in Tilburg, behoorde tot de beste atletes van Kenia. Op de WK’s van Londen 2017 en Doha 2019 pakte ze brons op de 10.000 meter. In Doha ging de wereldtitel naar Hassan, die afgelopen zomer in Tokio olympisch kampioene werd op de 5000 en 10.000 meter. Tirop greep in Tokio op de 5000 meter net naast een medaille.

Enkele weken na de Spelen liep ze bij wegwedstrijden in de Duitse stad Herzogenaurach een wereldrecord op de 10 kilometer in een race met alleen vrouwen. Met 30.01 dook Tirop maar liefst 28 seconden onder de oude toptijd die sinds 2002 op naam stond van de Marokkaanse Asmae Leghzaoui.