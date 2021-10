Tennisser Zverev wint in Indian Wells voor het eerst van Murray

Tennisser Alexander Zverev heeft in Indian Wells voor het eerst gewonnen van Andy Murray. De Duitser, de nummer 4 van de wereld, versloeg de drievoudig grandslamkampioen in twee sets: 6-4 7-6 (4). Zverev heeft nu de zogeheten ‘Big Four’ in het mannentennis allemaal een keer verslagen.

De 24-jarige Duitser won eerder al van Roger Federer (vier keer), Novak Djokovic en Rafael Nadal (drie keer). Tegen Murray, die deel uitmaakte van de ‘Big Four’ tot hij te maken kreeg met blessureleed, was dat echter nog nooit gelukt. Zverev moest het in 2016 (op de Australian Open) en vorig jaar (in Cincinnati) afleggen tegen de Schot.

In de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells lukte het de olympisch kampioen van Tokio dan toch om de 34-jarige Murray, die goud pakte op de Spelen van 2012 en 2016, voor het eerst te verslaan. “Het was een partij van hoog niveau, ik ben blij dat ik door ben”, aldus Zverev, die het nu gaat opnemen tegen de Fransman GaĆ«l Monfils.