Ruim 31.000 deelnemers marathon Amsterdam

De 45e editie van de marathon van Amsterdam telt komende zondag ruim 31.000 deelnemers, van wie ongeveer 9000 uit het buitenland. Bijna 10.000 atleten lopen de hele marathon, de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De overigen lopen de kortere afstanden, zoals de halve marathon of 8 kilometer.

De organisatie van het hardloopevenement in de hoofdstad presenteerde deze cijfers met de nodige trots, want het recent loslaten van de meeste coronabeperkingen heeft hardlopers weer gretig gemaakt. “We zijn blij dat we weer met elkaar mogen lopen en heel opgelucht dat de gemeente het groene licht heeft gegeven na een lange periode van onzekerheid’’, zei wedstrijddirecteur René Wit.

Hij noemde specifiek het internationale karakter van de marathon van Amsterdam. Uit 107 verschillende landen komen mensen rennen in de hoofdstad. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor deelnemers en toeschouwers. Wel moeten de bezoekers van het Olympisch Stadion, waar start en finish zijn, een coronatoegangsbewijs laten zien.