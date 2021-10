US Open-kampioen Daniil Medvedev uitgeschakeld op Indian Wells

Daniil Medvedev, die een paar weken geleden nog het grandslamtoernooi US Open won, is in de vierde ronde van Indian Wells in drie sets uitgeschakeld door de Bulgaar Grigor Dimitrov met 4-6 6-4 6-3.

Medvedev, die tot de vierde ronde in Indian Wells nog geen set verloren had, won de eerste set van de achtste finale tegen Dimitrov met 4-6. Hij stond vervolgens 4-1 voor in de tweede set, maar raakte toen door eigen fouten en zwakke serves de controle kwijt. De Bulgaarse Dimitrov brak Medvedev vervolgens verschillende keren en won de set met 6-4. Hij pakte de derde set met 6-3 en versloeg zo de nummer twee van de wereld.

In de kwartfinale staat Dimitrov tegenover de Pool Hubert Hurkacz.