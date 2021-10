Wielrenster Vos hoopt op spanning tot einde in Tour voor vrouwen

Marianne Vos reageert tevreden op het parcours van de Tour de France voor wielrensters van 2022 dat donderdag werd bekendgemaakt. “Met de start in Parijs tegelijk met de finish van de mannen en vervolgens zeven etappes over uiteenlopend terrein is het een gevarieerde ronde waar verschillende rensters aan hun trekken komen”, zegt de wielrenster van Jumbo-Visma over de acht etappes van de eerste Ronde van Frankrijk voor vrouwen sinds 2009.

De kopvrouw van Jumbo-Visma had eigenlijk nog een tijdrit in het schema verwacht. “Maar ik denk ook dat de spanning van de koersen misschien nog wel mooier is in een etappe dan in een tijdrit en dat die keuze wellicht daarom is gemaakt. Het zou voor de spanning heel mooi zijn als het beslissende moment pas op het laatst is.”

De 34-jarige Brabantse, die afgelopen zondag de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden in de Verenigde Staten won en woensdag als vierde eindigde in de tweede wedstrijd, kijkt ook uit naar de vierde rit van de Tour met daarin vier gravelstroken. “Ik denk dat het een etappe is die prima in de Tour kan. Het gaat natuurlijk niet alleen om het spektakel, maar ik denk dat een ‘Strade Bianche-etappe’ hartstikke mooi is in een ronde. Vanuit mijn crosservaring is het iets wat mij zou moeten liggen, maar uiteindelijk denk ik dat heel veel rensters dit goed aankunnen. Dat zien we ieder jaar in Strade Bianche.”

Vos zette zich lang in voor een Tour voor vrouwen. Haar inspanningen resulteerden in 2014 in La Course, een door de Tour georganiseerde wedstrijd voor vrouwen. Daarmee hoopte ze dat een aanzet gegeven werd voor een Tour de France voor de wielrensters. Vos won La Course twee keer, de eerste editie in 2014 en in 2019.

Dat er nu weer een etappekoers van meerdere dagen is, juicht ze toe. “Erkenning hangt niet alleen af van de Tour de France en de ASO, maar dit is natuurlijk een grote bijdrage”, zegt Vos. “We hebben de laatste jaren heel veel mooie nieuwe wedstrijden op de kalender gekregen. La Course was een hele grote stap en dat de ASO nu besloten heeft om de eendaagse uit te breiden naar een achtdaagse etappekoers, gaat veel impact hebben. De Tour is een wedstrijd waar iedereen bij wil zijn. Ik ben blij dat de ronde in deze hoedanigheid terug is.”