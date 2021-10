Noppert overtuigend naar tweede ronde op EK darts

Darter Danny Noppert heeft overtuigend de tweede ronde bereikt van de Europese titelstrijd in het Oostenrijkse Salzburg. De 30-jarige Fries rekende met 6-2 in legs af met de Pool Krzysztof Ratajski.

Noppert steekt in goede vorm. Vorige week kwam hij tot de halve finales bij de World Grand Prix in Leicester. Daar schakelde hij landgenoot Michael van Gerwen in de eerste ronde uit. Tegen Ratajski pakte Noppert een break op 2-2 en won vervolgens ook de daaropvolgende drie legs. Met dubbel 12 besliste hij de partij.