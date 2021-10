Publiek weer welkom bij sneeuwsporten in Zwitserland

Bij de wereldbekerwedstrijden in Zwitserland in de verschillende sneeuwsportdisciplines is komend seizoen weer publiek welkom. Alle fans die zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief hebben getest op het virus mogen bij de wedstrijden aanwezig zijn.

“Het publiek en daarmee de unieke sfeer van de evenementen zal een comeback maken tijdens de wedstrijden in de disciplines alpineskiën, langlaufen, schansspringen, snowboarden, skicross, freeskiën en telemarkskiën. Het streven is echter om de gezondheidsrisico’s voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken”, aldus de internationale skifederatie.