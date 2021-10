Seizoen Formule 1 volgend jaar met 23 races

Het seizoen in de Formule 1 van 2022 bestaat uit 23 Grands Prix. De eerste is in Bahrein op 20 maart, de laatste in Abu Dhabi op 20 november. Er vindt geen wedstrijd plaats in China, zo blijkt uit door de overkoepelende instanties FIA naar buiten gebrachte documenten. Het totaal van 23 races is een record, dat eigenlijk al in de afgelopen seizoenen had moeten worden bereikt. Vanwege corona werden echter meerdere races afgelast.

China ontbreekt nog vanwege de pandemie. “Als de omstandigheden het toelaten komt er weer in race in dat land”, zo liet FIA weten.