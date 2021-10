Tennisster Jabeur eerste Arabische in top 10 van de wereld

Ons Jabeur wordt de eerste Arabische tennisster die in de top 10 van de wereldranglijst staat. De Tunesische heeft dat te danken aan haar prestaties in het toernooi van Indian Wells, waar ze zich plaatste voor de halve finales.

Jabeur, die 27 jaar is, schakelde in de kwartfinale de Estse Anett Kontaveit met 7-5 6-3 uit. “Dit voelt als een droom die uitkomt”, zei Jabeur. “Dit is pas het begin. Ik wil laten zien dat ik deze hoge positie waard ben.”

In de halve finale neemt Jabeur het op tegen de Spaanse Paula Badosa. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Wit-Russische Viktoria Azarenka en de Letse Jelena Ostapenko.