Tennissters Azarenka en Badosa strijden om titel in Indian Wells

De finale van het tennistoernooi van Indian Wells gaat tussen tweevoudig kampioene Viktoria Azarenka uit Belarus en de Spaanse Paula Badosa, die zich voor het eerst voor een eindstrijd van een WTA 1000-toernooi wist te plaatsen. Badosa is de eerste Spaanse in de finale van Indian Wells in 25 jaar.

Azarenka was bij de laatste vier de Letse Jelena Ostapenko met 3-6 6-3 7-5 de baas, Badosa was met 6-3 6-3 te sterk voor Ons Jabeur uit Tunesië.

De 32-jarige Azarenka won het toernooi in Californië negen jaar geleden voor het eerst en was ook in 2016 de beste. Ze versloeg toen respectievelijk Maria Sjarapova en Serena Williams.

Dit keer neemt Azarenka het op tegen de als 21e geplaatste Badosa, die dit seizoen haar doorbraak beleeft. De Spaanse heeft dit toernooi pas één set verloren. Ze is de eerste Spaanse sinds Conchita Martínez die de finale bereikt in Indian Wells.

Badosa kwam in de laatste game terug na een 0-40-achterstand en benutte pas haar zevende wedstrijdpunt. Azarenka won tegen Ostapenko na een 5-4-achterstand in de beslissende set de laatste drie games.

Normaliter wordt Indian Wells in maart gespeeld. Vorig jaar ging het toernooi, dat het dit jaar moet stellen zonder de mondiale nummer 1 Ashleigh Barty, niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.