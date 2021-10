Badmintonsters Alyssa Tirtosentono en Imke van der Aar hebben zich verzekerd van een plek in de halve finales van het Dutch Open. Het Nederlandse duo was met 14-21 21-12 en 21-15 te sterk voor Jessica Hopton en Jessica Pugh, die in Almere al twee walk-overs hadden gekregen.

Tirtosentono en Van der Aar nemen het nu op tegen Johanna Magnusson en Clara Nistad uit Zweden.

Later op de dag proberen Debora Jille en Cheryl Seinen zich nog bij de laatste vier te scharen van het vrouwendubbelspel.