Zverev laat tegen Fritz twee matchpoints onbenut in Indian Wells

Alexander Zverev heeft in de kwartfinales van het toonaangevende tennistoernooi van Indian Wells twee wedstrijdpunten onbenut gelaten. De Duitse nummer 4 van de wereld verloor met 4-6 6-3 7-6 (3) van de Amerikaan Taylor Fritz.

In de derde set liet Zverev een voorsprong van 5-2 schieten. “Ik stond flink achter, maar heb een manier gevonden om terug te komen. Ik wilde hem per se voor de wedstrijd laten serveren en ik was in staat terug te komen in de wedstrijd”, zei Fritz. “Normaal zou je zo nerveus zijn in de tiebreak van de derde set, maar ik had zoveel vertrouwen en speelde agressief. Het voelt goed om zo te spelen als de druk erop staat.”

Voor de 23-jarige Fritz, de nummer 39 van de wereld, is het pas de tweede zege ooit op een speler uit de mondiale top 5. In 2019 was hij op de Laver Cup te sterk voor Dominic Thiem.

Zverev aasde in Indian Wells op zijn derde titel op een masterstoernooi van het jaar. Eerder in 2021 was hij de beste in Madrid en Cincinnati. De olympisch kampioen had de laatste 20 van zijn 21 gespeelde duels op hardcourt gewonnen. Fritz neemt het nu op tegen de Georgiƫr Nikoloz Basilasjvili, die eerder op de dag Stefanos Tsitsipas had verrast.