Arrestaties bij protest Athene tegen Olympische Spelen in Beijing

De Griekse politie heeft activisten opgepakt die in Athene demonstreerden tegen de geplande Olympische Spelen in Beijing. Zij scandeerden bij het Akropolis leuzen als “Boycott Beijing 2022” en “Tibet moet worden bevrijd”, meldt de organisatie Students for a Free Tibet.

De Griekse politie zegt twee vrouwen en een man te hebben aangehouden. Agenten namen ook de vlaggen in beslag die waren opgehangen bij het historische bouwwerk. Het ging om de vlag van Tibet en een vlag die wordt gebruikt door activisten in Hongkong.

In Griekenland wordt komende week de olympische vlam overhandigd aan de Chinese organisatoren van de Spelen. Critici van de communistische machtshebbers in Beijing spreken er schande van dat China zo’n prestigieus internationaal sportevenement mag organiseren.

Aan het protest deden volgens het in New York gevestigde Students for a Free Tibet activisten mee uit Tibet en Hongkong, twee gebieden die tegenwoordig deel uitmaken van de Volksrepubliek China. Die annexeerde Tibet in 1951 en wordt door Tibetanen in ballingschap verweten de culturele identiteit van het gebied te ontmantelen.

Hongkong was lange tijd een Britse kroonkolonie, maar maakt sinds 1997 weer deel uit van China. Dat beloofde toen de metropool nog een halve eeuw een speciale status te gunnen, maar volgens critici worden de vrijheden van inwoners in de praktijk steeds verder ingeperkt.

Mensenrechtengroep Hong Kong Watch heeft de Griekse autoriteiten gevraagd geen gehoor te geven aan een eventuele oproep van China om de activisten uit te leveren. De organisatie wil dat de gearresteerde betogers de kans krijgen om terug te keren naar de Verenigde Staten.