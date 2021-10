Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek zijn er niet in geslaagd hun titel in het gemengd dubbel op de Dutch Open te prolongeren. Het Deense duo Mikkel Mikkelsen en Rikkie Søby was in drie games te sterk voor het Nederlandse duo: 21-18 13-21 21-15.

Tabeling en Piek waren als eerste geplaatst op het toernooi in Almere. Mikkelsen en Søby waren als tweede koppel ingeschaald.