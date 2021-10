Basilasjvili en Norrie verrassende finalisten in Indian Wells

De Georgische tennisser Nikoloz Basilasjvili en de Brit Cameron Norrie zijn de verrassende finalisten op het toernooi van Indian Wells. Basilasjvili, de nummer 36 van de wereld, was in zijn halve finale te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (5) 6-3. Norrie, tien plaatsen hoger op de wereldranglijst bivakkerend, schakelde de Bulgaar Grigor Dimitrov uit.

De 29-jarige Basilasjvili won eerder dit jaar al toernooien in Doha en München. Tegen Fritz kende hij een moeizame eerste set met drie setballen tegen, maar via de tiebreak zette hij de eerste stap richting eindstrijd van het masterstoernooi in Californië. In de tweede set was een break in de zevende game de aanzet tot de winst. Fritz was in de kwartfinales nog te sterk geweest voor de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Norrie had tegen Dimitrov met zijn opslag een machtig wapen. De 26-jarige Brit, geboren in Zuid-Afrika en opgegroeid in Nieuw-Zeeland, gaat op jacht naar zijn tweede titel na winst eerder dit jaar in Los Cabos. Dimitrov was in de vierde ronde nog verantwoordelijk geweest voor de eliminatie van de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de plaatsingslijst.