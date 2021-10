Van Gerwen naar halve finale EK darts, Noppert uitgeschakeld

Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap darts in het Oostenrijkse Salzburg. De viervoudig winnaar van het EK versloeg in de kwartfinales wereldkampioen Gerwyn Price uit Wales met 10-8 in legs. In de halve finale neemt hij het later op zondag op tegen de Engelsman Nathan Aspinall, die Danny Noppert uitgeschakelde.

Van Gerwen kwam 3-0 in legs achter tegen Price, maar trok de stand vervolgens recht tot 4-4. Daarna ging het lang gelijk op tussen de twee topspelers. Op 8-8 miste Price twee pijlen om uit te gooien en profiteerde Van Gerwen optimaal. Hij pakte de leg en mocht zelf vervolgens beginnen. Met 72 gooide de Brabander de partij uit.

Noppert verloor na een spannende wedstrijd met 10-9 in legs van Aspinall. De 30-jarige Fries kwam twee keer in de partij op voorsprong, maar zag zijn tegenstander terugkomen. Zelf maakte hij ook achterstanden goed, waardoor het bij 9-9 op de laatste leg aankwam. Daarin nam Aspinall een grote voorsprong door een score van 180 te gooien. Noppert deed dat ook nog, maar Aspinall trok de partij toch naar zich toe door 52 uit te gooien.