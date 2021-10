Drie keer brons voor judoka’s op Grand Slam van Parijs

Judoka’s Hilde Jager, Simeon Catharina en Jur Spijkers hebben op de prestigieuze Grand Slam van Parijs een bronzen medaille gepakt. Karen Stevenson greep naast het brons.

Jager bereikte in de klasse tot 70 kilogram na een overwinning op de Amerikaanse Melissa Meyers en een nederlaag tegen de Britse Kelly Petersen Pollard de herkansingen. Daarin versloeg ze Enkhchimeg Tserendulam uit Mongolië en tot slot de Braziliaanse Ellen Santana met ippon in de strijd om het brons.

Catharina won in de klasse tot 100 kilogram in de poulefase van de Mongoliër Khangal Odbaatar en de Fransman Clement Delvert. Na zijn nederlaag in de halve finale tegen Asley Gonzalez uit Roemenië, versloeg hij in het gevecht om brons Cédric Olivar uit Frankrijk met ippon.

Jur Spijkers werd in de klasse boven 100 kilogram door de nederlaag tegen Joseph Terhec naar de herkansingen verwezen. Hij was in Parijs begonnen met een zege op de Japanner Yusei Ogawa. In de herkansingen klopte hij de Amerikaan Christian Konoval en in de strijd om het brons de Ushangi Kokauri uit Azerbeidzjan met ippon.

Stevenson (78 kilogram) ging in haar partij om het brons onderuit tegen de Israëlische Inbar Lanir. Daarvoor had de 28-jarige judoka haar partij in de halve finales verloren van de Japanse Rika Takayama.