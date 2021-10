Eerste wereldbekerzege springruiter Jochems

Springruiter Kevin Jochems heeft in Oslo zijn eerste zege behaald in de wereldbeker. De 26-jarige Zuid-Hollander was met de 12-jarige hengst Turbo Z de snelste van zeven combinaties in de barrage. Jochems was eerder in de week al als vijfde geëindigd in de Grote Prijs van Oslo met zijn tweede paard Emmerton.

“Turbo Z deed geweldig zijn best voor mij”, liet Jochems opgetogen weten. “Het was voor mij een voordeel dat ik als laatste kon starten in de barrage. Er was druk, maar ik wist ook wat ik moest doen. Ik was snel in het hele barrageparcours, maar de winst pakte ik toch in de wending binnendoor naar de gele steilsprong. Dat was sneller dan buitenom en dat maakte het verschil.”

Met zijn overwinning verdiende Jochems 20 punten en daarmee gaat hij aan de leiding in het wereldbekerklassement. Er volgen nog tien wedstrijden, waaronder Jumping Amsterdam, met de finale in april volgend jaar in Leipzig. Jochems was in Oslo de enige Nederlander in het deelnemersveld.