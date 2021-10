Keniaan Rotich snelste in marathon Parijs

De Keniaan Elisha Rotich heeft de marathon van Parijs gewonnen. Net als bij de marathon van Amsterdam gebeurde dat in een parcoursrecord. Rotich legde de 42,195 kilometer door de Franse hoofdstad af in 2.04.21.

De 31-jarige Rotich haalde bijna een minuut van zijn persoonlijk record af en bleef ruim onder het record van 2.05.04 dat de Ethiopiër Kenenisa Bekele zeven jaar geleden in Parijs liep. Rotich hield de Ethiopiër Hailemaryam Kiros en de Keniaan Hillary Kipsambu achter zich.

Bij de vrouwen was de winst voor Tigist Memuye. De Ethiopische kwam uit op 2.26.12 en bleef daarmee haar landgenotes Yenenesh Dinkesa en Fantu Jimma net voor. De marathon van Parijs stond eigenlijk voor dit voorjaar gepland, maar kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, zoals dat ook in 2020 het geval was.