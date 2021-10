Motorcrosser Herlings wint GP van Spanje en verstevigt koppositie

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De Brabander werd derde in de eerste manche en won de tweede manche op het circuit in Arroyomolinos nabij de Spaanse hoofdstad Madrid. Met de zege verstevigde hij zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.

Herlings moest in de eerste manche na een matige start in de achtervolging. In de slotfase kon hij zijn concurrent, de wereldkampioen Tim Gajser, inhalen nadat de Sloveen twee fouten maakte. Daardoor eindigde de 27-jarige motorcrosser als derde achter de Franse winnaar Romain Febvre en de Spanjaard Jorge Prado.

In de tweede manche won Herlings op zijn KTM voor Gajser en Prado en eindigde Febvre slechts als zevende. Daardoor greep de Brabander de Grote Prijs met 45 punten voor Prado (42), Gajser (40) en Febvre (39).

In de wereldtitelstrijd leidt Herlings met 505 punten. Febvre heeft 493 punten en titelverdediger Gajser 490. Er volgen nog vijf races in het kampioenschap.

“Uiteindelijk was het niet zo’n slechte dag”, zei Herlings na zijn zege. “Het had beter gekund, maar zeker ook slechter. Ik ga nu naar huis om nog te verbeteren. Met nog vijf races te gaan, kan er nog veel gebeuren. Het is bizar hoe dicht het allemaal bij elkaar staat na zo veel races.”

Brian Bogers eindigde in de tweede manche als zesde en werd overall negende. Glenn Coldenhoff finishte in de GP als dertiende en Calvin Vlaanderen als veertiende.