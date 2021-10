Triatlonbond reageert voorlopig niet op nieuwe aantijgingen

De Nederlandse triatlonbond NTB gaat voorlopig niet in op nieuwe beschuldigingen, geuit op het webplatform 3athlon.nl. Na eerdere meldingen over een te hoge prestatiedruk die bij triatleten leidde tot depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen, zoals ook dagblad Trouw afgelopen week berichtte, volgen er nu nieuwe verwijten aan het adres van technisch directeur Adrie Berk.

Volgens 3athlon.nl zou Berk een aantal atleten “min of meer hebben gedwongen” een deel van hun stipendium, een toelage van NOC*NSF voor A-sporters, af te staan aan de bond. De website beroept zich op verklaringen van niet nader genoemde atleten. Het zou gaan om bedragen van 750 euro per maand. Berk zou atleten hebben gewaarschuwd dat zij hun A-status zouden verliezen als ze niet zouden betalen. Dat gebeurde bij triatleten die niet op basis van door NOC*NSF geformuleerde voorwaarden, maar door een voordracht van de NTB voor een stipendium in aanmerking komen.

Na de eerdere onthullingen verklaarde de NTB bij monde van algemeen directeur Rembert Groenman “ontzet” te zijn. De bond zegt in afwachting te zijn van een onderzoek dat na signalen van huidige atleten is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Groenman wilde daarom ook niet ingaan op de nieuwe aantijgingen. “We bespreken intern en in overleg met NOC*NSF de berichtgeving rond de statussen zorgvuldig en komen daar binnenkort op terug”, aldus de directeur zondag.