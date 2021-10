Turner Schmidt mist podiumtraining op WK door blessure

Het is nog onzeker of turner Casimir Schmidt woensdag in actie kan komen bij de WK in het Japanse Kitakyushu. De Amsterdammer sloeg zondag de podiumtraining over vanwege klachten aan schouder en enkel, zo meldde hij op Instagram.

De blessure ontstond vrijdag tijdens een training op sprong. “Na onderzoek was de conclusie dat er geen sprake is van een ernstige blessure. Maar de pijn staat trainen op dit moment niet toe. Ik ga er alles aan doen om op tijd fit te worden”, aldus Schmidt.

De WK turnen beginnen maandag met de kwalificaties voor de vrouwen.