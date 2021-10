Wielerploeg Bahrain verder met Caruso en Mäder

Wielerploeg Bahrain Victorious heeft de Italiaan Damiano Caruso en de Zwitser Gino Mäder langer aan zich gebonden. De termijn werd daarbij niet gemeld, maar de 34-jarige Caruso, dit jaar tweede in de Ronde van Italië, zou nog zeker twee jaar voor de ploeg rijden. Bij Mäder (24) zou het gaan om een verlenging tot en met 2024.

“Bijtekenen bij deze ploeg was een formaliteit voor mij”, meldde Caruso. “Zeker na het beste jaar uit mijn loopbaan. Als de zaken goed lopen is er geen enkele reden voor verandering.” Caruso won in de Giro de voorlaatste etappe, een zware bergrit, en sloot het klassement af als tweede achter de Colombiaan Egan Bernal. Ook won hij een rit in de Ronde van Spanje na een solo van 70 kilometer.

Mäder won ook een rit in de Ronde van Italië en eindigde als vijfde in de Ronde van Spanje, waar hij ook het jongerenklassement won. “Ik was zo blij dat ik vorig jaar een contract kreeg toen het allemaal niet zo goed liep. De ploeg geloofde in mijn kwaliteiten, meer nog dan ik zelf deed”, aldus de jonge Zwitser.