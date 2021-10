Wielrenner Küng wint Chrono des Nations

Wielrenner Stefan Küng heeft de Chrono des Nations op zijn naam geschreven. De Zwitserse Europees kampioen tijdrijden was in de rit tegen de klok met start en finish in Les Herbiers duidelijk de snelste en bleef de Deen Martin Toft Madsen en de Italiaan Alessandro de Marchi voor.

De Zwitser legde de 44,5 kilometer af in 51.47 minuten. Daarmee was hij 36 seconden sneller dan Madsen en had hij 1.16 minuut voorsprong op De Marchi. De Belg Remco Evenepoel, nog derde op het EK en WK tijdrijden, eindigde op 1.22 minuut als vijfde.

Küng volgt Jos van Emden op, die de Chrono des Nations in 2019 won. In 2020 ging de wedstrijd in verband met de coronapandemie niet door. Van Emden stond dit jaar niet aan de start in Les Herbiers. Mathijs Paasschens was de enige Nederlandse deelnemer. Hij eindigde als negentiende.