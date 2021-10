Darter Cross verslaat Van Gerwen in EK-finale

Darter Michael van Gerwen heeft in Salzburg naast zijn vijfde Europese titel gegrepen. De Brabander moest in de finale zijn meerdere erkennen in Rob Cross. De Engelsman zegevierde met 11-8.

Van Gerwen gooide in de eindstrijd een gemiddelde van 93.66 punten. Cross eindigde met 92.91 iets lager. De wereldkampioen van 2018 was echter beter in het uitgooien van de legs.

Cross won het EK eerder in 2019. Van Gerwen was tussen 2014 en 2017 vier keer achter elkaar de beste.

Danny Noppert verloor in de kwartfinales na een spannende wedstrijd met 10-9 van de Engelsman Nathan Aspinall. De Brit verloor in de halve finale met 11-10 nipt van Van Gerwen, die in de kwartfinales wereldkampioen Gerwyn Price uit Wales had uitgeschakeld (10-8).