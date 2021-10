Olympische vlam voor Winterspelen Beijing in Olympia ontstoken

De olympische vlam voor de Winterspelen van Beijing van volgend jaar is maandag in het Griekse Olympia ontstoken. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat in het bijzijn van slechts enkele genodigden, onder wie Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Vanwege corona is er op Griekse bodem ook geen massale estafettetocht met de fakkel. Die wordt naar Athene getransporteerd en dinsdag in het oud-olympisch stadion van de Griekse hoofdstad, Panathinaiko, overgedragen aan de Chinese organisatoren. Woensdag is er dan een welkomstceremonie in Beijing, waarna de vlam aanvankelijk te bewonderen zal zijn in de Beijing Olympic Tower. Daarna volgt een tournee. Kort voor de Spelen start een estafettetocht, waarover de organisatie zich nog beraadt.

De Winterspelen vinden plaats van 4 tot en met 20 februari.