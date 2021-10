Tennisser Griekspoor stijgt naar plek 89 op wereldranglijst

Tennisser Tallon Griekspoor is door zijn zesde titel van het jaar in het challengercircuit gestegen naar de 89e plek op de wereldranglijst. Hij maakt maandag zijn debuut in de mondiale top 100.

De 25-jarige Griekspoor is al zestien duels op rij ongeslagen. Sinds zijn nederlaag op de US Open tegen Novak Djokovic, begin september, heeft hij geen partij meer verloren. Hij won een wedstrijd in de Daviscup tegen Uruguay, pakte de titel in Murcia en won vervolgens twee challengertoernooien in Napels.

Griekspoor vergezelt in de top 100 Botic van de Zandschulp, die na zijn kwartfinaleplaats op de US Open zijn entree in de top 100 maakte. Van de Zandschulp (26) steeg vijf plekken en staat nu 61e, zijn hoogste notering ooit. De Brit Cameron Norrie, die verrassend Indian Wells wist te winnen, steeg van de 26e naar de 15e plek.

Bij de vrouwen staat Paula Badosa nu op de rand van de top 10. De Spaanse, die dit weekend de beste was op Indian Wells, steeg naar de 13e plek. De Tunesische Ons Jabeur maakt haar debuut in de top 10 en staat nu 8e. Ze is de eerste Arabische tennisster die de top 10 bereikt. Arantxa Rus evenaarde haar beste ranking ooit. Ze steeg zeven plekken en staat nu 61e. In 2012 bezette ze dezelfde plaats op de ranglijst.