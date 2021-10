Tennisser Norrie wint verrassend masterstoernooi Indian Wells

Cameron Norrie heeft verrassend het grote tennistoernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. De Brit, die de week begon als de nummer 26 van de wereld, was in de finale van het masterstoernooi de Georgiër Nikoloz Basilasjvili (29) met 3-6 6-4 6-1 de baas.

Norrie is de eerste Britse man die het zogenoemde vijfde grandslamtoernooi weet te winnen. Voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray slaagde daar nooit in en in 2004 was Tim Henman de laatste Britse finalist.

“Dit betekent zoveel voor mij, het is mijn grootste titel”, zei Norrie, die naar plek 15 op de wereldranglijst is gestegen. “Ik ben zo blij en ik kan het nu niet eens beschrijven en geloven. Als je me vooraf had verteld dat ik hier zou winnen, dan had ik je nooit geloofd, dus het is waanzinnig.”

Voor de 26-jarige Norrie is het pas de tweede titel uit zijn loopbaan. Eerder dit jaar zegevierde hij ook in het Mexicaanse Los Cabos. Door zijn goede resultaten van dit jaar maakt Norrie nog kans op deelname aan de ATP Finals in Turijn, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen. Hij staat tiende op de jaarranking Race to Turin, met Rafael Nadal voor zich. Nadal heeft al te kennen gegeven dat hij dit jaar niet meer in actie komt.

Naast Nadal ontbraken ook Novak Djokovic en Roger Federer in Indian Wells, dat eenmalig in het najaar werd gespeeld. Normaal gesproken staat het toernooi in maart op de kalender.

Er staat dit jaar nog één masterstoernooi op het programma; begin november begint het masterstoernooi van Parijs.