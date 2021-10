Triatlonbond: niet waar dat sporters betaalden voor A-status

Het is niet waar dat Nederlandse triatleten hebben betaald om hun zogenoemde A-status te behouden. Algemeen directeur Rembert Groenman van de Nederlandse triatlonbond zegt dat maandag in een reactie op berichtgeving van 3athlon.nl. Die website meldde vorige week dat technisch directeur Adrie Berk een aantal atleten “min of meer heeft gedwongen” een deel van hun stipendium, een toelage van NOC*NSF voor A-sporters, af te staan aan de bond.

“De bewering dat de verlening van A-statussen aan sporters van de Nederlandse triatlonbond NTB niet rechtmatig verlopen zou zijn, berust niet op waarheid. De toegepaste procedure is transparant, volgens de NTB-reglementen toegepast, afgestemd met NOC*NSF en op vergelijkbare wijze gehanteerd bij meerdere sportbonden. Een A-status is niet te koop”, schrijft Groenman in een verklaring op de website van de NTB.

De website 3athlon.nl beriep zich op verklaringen van niet nader genoemde atleten. Het zou gaan om bedragen van 750 euro per maand. Berk zou atleten hebben gewaarschuwd dat zij hun A-status zouden verliezen als ze niet zouden betalen. Het bericht over Berk volgde na onthullingen in Trouw. Het dagblad berichtte vorige week over een te hoge prestatiedruk die bij triatleten leidde tot depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen.

“In de afgelopen dagen staat de triatlonsport volop in het nieuws. De Nederlandse triatlonbond neemt alle berichten uitermate serieus. Wij zijn geschrokken van de verhalen die (voormalige) atleten delen en de ontzetting over wat zij aangeven te hebben meegemaakt blijft onverminderd groot”, schrijft Groenman maandag verder. “Eerder dit jaar is een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de huidige sociale veiligheid op het trainingscentrum naar aanleiding van signalen van huidige atleten op het trainingscentrum. De rapportage wordt eind deze week opgeleverd. Als NTB wachten we de uitkomsten van dit onderzoek af. Daarnaast onderzoeken wij de beweringen die gedaan worden over zaken die geen onderdeel zijn van het lopende onafhankelijk onderzoek over het trainingscentrum. Ook die hebben de aandacht en we gaan daar over communiceren zodra er duidelijkheid over is.”

De bond had ook contact met NOC*NSF. Groenman: “De hele georganiseerde gecentraliseerde topsport ligt onder een vergrootglas. Voor misstanden is bij onze bond geen plaats. Het is belangrijk dat onze sporters op een plezierige wijze kunnen werken aan hun prestaties.”