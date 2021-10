Atlete Gidey naar NN Running Team van Hermens

Letesenbet Gidey is onderdeel geworden van het NN Running Team van Jos Hermens. De 23-jarige atlete uit Ethiopië is de houdster van het wereldrecord op de 5000 en 10.000 meter.

“Ik ben echt trots om een van de beste langeafstandslopers ter wereld aan het NN Running Team toe te kunnen voegen”, aldus Hermens. “We hebben de afgelopen jaren geweldige resultaten laten zien, maar het is altijd een wens geweest om de vrouwelijke groep in ons team te laten groeien. Letesenbet is een perfecte aanvulling door haar prestaties, maar ook door haar persoonlijkheid.”

Gidey maakt zondag haar debuut bij het NN Running Team in de halve marathon van Valencia.