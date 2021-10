Baanwielrenster Wild in voorselectie voor nieuwe Champions League

Baanwielrenster Kirsten Wild is een van de vijf duurwielrensters die zijn opgenomen in de voorselectie van de nieuwe Champions League in het baanwielrennen. De eerste wedstrijd daarvan vindt op 6 november plaats op Mallorca. Eerder was de regerend wereldkampioen en olympisch kampioen sprint, Harrie Lavreysen, al opgenomen in de voorselectie.

De 39-jarige Wild is achtvoudig wereldkampioene op de baan. Ze is nu net als bijvoorbeeld olympisch kampioene op de koppelkoers, de Britse Katie Archibald, al zeker van deelname aan de nieuwe reeks topwedstrijden van de internationale wielerunie UCI. Naast de 24 vooraf geselecteerde deelnemers bij zowel de sprintonderdelen als de duuronderdelen, kunnen zich tijdens de WK baanwielrennen in het Franse Roubaix van deze week nog 48 baanwielrenners kwalificeren.