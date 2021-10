Schmidt niet in actie op WK turnen

Turner Casimir Schmidt komt woensdag niet in actie tijdens de kwalificaties bij de WK turnen in Japan. Schmidt raakte afgelopen vrijdag geblesseerd tijdens een training op het onderdeel sprong en kampt sindsdien met een enkel- en een schouderblessure.

De 25-jarige Schmidt sloeg door die blessure de podiumtraining van afgelopen zondag over, in de hoop woensdag wel in actie te komen in Kitakyushu. “Ik ga er alles aan doen om op tijd fit te worden,” schreef Schmidt zondag nog op Instagram.

Bondscoach Bram van Bokhoven meldde dinsdagochtend vanuit Japan dat Schmidt definitief niet in actie zal komen tijdens de wedstrijd van woensdag. “Drie dagen is net te kort voor een goed herstel en een goede wedstrijd. Heel jammer want hij was fit en scherp, met veel all-round potentie. Gelukkig is het geen ernstige blessure, dus binnen een paar weken is hij naar verwachting weer volledig hersteld”, aldus Van Bokhoven.

Woensdagochtend komen Jermain Grunberg, Loran de Munck en Frank Rijken namens Nederland in actie bij de kwalificaties van de WK turnen.