Stybar begint aan twaalfde seizoen bij Deceuninck – Quick-Step

De Tsjechische renner Zdenek Stybar blijft bij de Belgische wielerploeg Deceuninck – Quick-Step. De 35-jarige Stybar heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd.

“Ik ben heel blij dat ik bij het team kan blijven. Het wordt mijn twaalfde jaar bij de ploeg en dat is een hele prestatie. Ik hoop mijn carrière hier over een paar jaar te beëindigen”, aldus Stybar, die een moeizaam seizoen kende.

“Ik miste de Tour door een knieprobleem en daardoor was ik ook niet op mijn normale niveau in de klassiekers. Daarna kwam ik dit jaar sterk terug in E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, maar ik had een hartritmeprobleem. Dus het was een heel moeilijk jaar, want ik moest weer vanaf nul opbouwen.”

Stybar won ooit Strade Bianche en boekte ook een ritwinst in zowel de Tour de France als de Vuelta.