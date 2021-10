Teamsprinters het snelst in kwalificaties WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen in Roubaix de beste tijd gerealiseerd in de kwalificaties. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kwamen over drie ronden uit op een tijd van 42,690. Alleen de Fransen bleven ook onder de 43 seconden: 42,965.

Nederland neemt het in de eerste ronde op tegen Japan, dat de achtste tijd had. Later op de avond volgt de finale en de strijd om het brons.

Nederland was de afgelopen drie jaar wereldkampioen en veroverde deze zomer ook de olympische titel. Twee weken geleden werden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland nog Europees kampioen.