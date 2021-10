Teamsprinters voor vierde keer op rij wereldkampioen

De Nederlandse teamsprinters zijn op de wielerpiste van Roubaix voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale te sterk voor de Fransen: 41,979 tegen 42,550.

Nederland pakte afgelopen zomer ook de titel op de Olympische Spelen. Twee weken geleden heroverde de ploeg ook de Europese titel, nadat het vorig jaar de EK had overgeslagen.

Voor Frankrijk, derde op de Spelen en tweede bij de EK, kwamen Florian Grengbo, Sebastien Vigier en Rayan Helal de baan op in het VĂ©lodrome Jean Stablinski van Roubaix.

Zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde was Nederland al het snelst geweest. Die tijden waren respectievelijk 42,690 en 42,301.

Het brons was voor Duitsland.