Tennisser Murray uitgeput na zege in marathonpartij in Antwerpen

De Schotse tennisser Andy Murray heeft met een uiterste krachtsinspanning de tweede ronde van de European Open in Antwerpen gehaald. De 34-jarige Brit versloeg de Amerikaan Frances Tiafoe na drie tiebreaks: 7-6 (2) 6-7 (7) en 7-6 (8).

De enerverende partij duurde 3 uur en 45 minuten. “Ik denk dat het de eerste keer in mijn carrière is dat ik drie tiebreaks speel in één wedstrijd”, zei Murray na afloop. “Het is zeker mijn langste wedstrijd ooit in drie sets. Het was een ongelooflijk gevecht en ik ben heel moe nu. Het was een geweldige partij in een ongelooflijke sfeer hier in Antwerpen. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft. Het was heel aangenaam te spelen voor zoveel publiek.”

Murray, drievoudig winnaar van een grandslamtoernooi, is inmiddels de nummer 172 van de wereld. Hij mocht met een wildcard meedoen in Antwerpen. De routinier speelt in de tweede ronde tegen de als tweede geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.