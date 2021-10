Vijf finales voor olympisch kampioen Hashimoto bij WK turnen

Olympisch meerkampkampioen Daiki Hashimoto uit Japan heeft woensdag in eigen land bij de wereldkampioenschappen turnen de hoofdrol voor zich opgeëist. Hashimoto behaalde liefst vijf finales: in de meerkamp, op vloer, voltige, brug en rekstok.

In de meerkamp en aan rekstok, de nummers waarop hij afgelopen zomer olympisch kampioen werd, plaatste hij zich als eerste voor de finale. In de meerkamp was hij met 88,040 de sterkste turner in de kwalificaties, aan rek turnde hij naar 14,633 punten.

Carlos Edriel Yulo uit de Filipijnen, de wereldkampioen van 2019 op vloer, plaatste zich als eerste voor de eindstrijd op dat toestel (15,166). Yulo was ook de beste op brug (15,566). Op sprong gaat Nazar Chepurnyi uit Oekraïne als eerste door (14,833).

De Nederlandse turners slaagden er niet in om finaleplaatsen te bemachtigen. Debutant Loran de Munck kwam uiteindelijk nog het dichtst in de buurt met een elfde plaats op het toestel voltige (14,566 punten). Daarmee is hij reserve voor de finale waarin de beste acht turners zaterdag mogen aantreden.

WK-debutant Jermain Grunberg kwam in Kitakyushu door vallen op ringen, rekstok en voltige niet verder dan een meerkamptotaal van 74,965 punten. Daarmee eindigde hij uiteindelijk op plek 38 in het klassement. De beste 24 turners (met een maximum van twee per land) turnen de finale.

Frank Rijken kwam na gedegen oefeningen op brug (14,133) en voltige (13,966) niet in de buurt van finaleplaatsen en eindigde op respectievelijk de 33e en 17e plaats.

Meerkamper Casimir Schmidt moest zich vanwege een enkel- en schouderblessure terugtrekken.

Eerder deze week wisten turnsters Naomi Visser en Elze Geurts zich wel te plaatsen voor een finale bij de WK. Visser treedt donderdag aan in de meerkampfinale, Geurts komt zaterdag in actie in de finale op sprong.