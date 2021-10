Braspennincx op WK baanwielrennen uitgeschakeld op de sprint

Baanwielrenster Shanne Braspennincx is er bij de WK in Roubaix niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales van het sprinttoernooi. De Brabantse sprintster, olympisch kampioen op keirin, ging in de kwartfinales ten onder tegen Emma Hinze. De Duitse is de titelverdedigster.

Braspennincx had in de kwalificaties de zevende tijd gerealiseerd, waarmee ze rechtstreeks doorstootte naar de tweede ronde. Daarin versloeg ze de Japanse Riyu Ohta, maar tegen Hinze was ze zowel in de eerste als in de tweede heat kansloos.

Braspennincx veroverde twee weken geleden nog de Europese titel op de sprint. Zondag komt ze opnieuw in actie op de keirin.