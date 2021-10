Chelsea-coach houdt rekening met periode zonder Lukaku en Werner

Chelsea-coach Thomas Tuchel bevestigde na de 4-0-zege op Malmö dat de ploeg het voorlopig moet stellen zonder Romelu Lukaku en Timo Werner. De twee aanvallers vielen al in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd geblesseerd uit en zullen even niet inzetbaar zijn.

“Romelu heeft zijn enkel verdraaid en Timo heeft een blessure aan zijn hamstring, dus ze zullen er wat dagen uit zijn”, zei de Duitse coach. “We spelen veel wedstrijden dus we zullen een oplossing moeten vinden.”

Het zou een domper zijn voor Chelsea als de ploeg de twee aanvallers lang moet missen. “Ze waren in goede vorm, ze zijn gevaarlijk, creëren kansen en scoren”, zei Tuchel. “Jongens die hebben gewacht op hun kans, moeten nu opstaan en scoren. De jongens die starten zaterdag tegen Norwich City krijgen het vertrouwen. We hebben eerder wedstrijden gewonnen zonder Lukaku en Werner. We willen deze problemen niet te vaak hebben, maar het gebeurt nu eenmaal in een seizoen.”