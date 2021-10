Geen rust voor Lavreysen en Hoogland op WK baanwielrennen

Voor Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland gaan de wereldkampioenschappen baanwielrennen donderdag meteen weer verder met de keirin. Op het sprintonderdeel is Lavreysen de titelverdediger en de nummer 3 van de Olympische Spelen.

Samen met Roy van den Berg pakten ze woensdag op de teamsprint al hun eerste gouden medaille op de WK in het Noord-Franse Roubaix. Op de keirin, het sprintonderdeel waarop zes renners na enkele ronden achter een derny in drie ronden sprinten om de winst, zijn Hoogland en Lavreysen concurrenten. Twee weken geleden was Hoogland de sterkste op de EK.

De vrouwen beginnen aan hun sprinttoernooi, dat loopt tot vrijdagavond. Shanne Braspennincx veroverde onlangs de Europese sprinttitel nadat ze op de Spelen het goud had veroverd op de keirin.