PSV ontvangt AS Monaco, ook Feyenoord, AZ en Vitesse in actie

PSV verdedigt in de derde speelronde van de Europa League de koppositie in groep B. De Eindhovenaren nemen het vanaf 21.00 uur op tegen AS Monaco. Beide clubs hebben na twee duels 4 punten.

PSV-trainer Roger Schmidt heeft in het Philips Stadion niet de beschikking over Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder is geschorst. Monaco stelt in de Franse competitie voorlopig teleur met een tiende plaats.

In de Conference League staat ook de derde speelronde op het programma. Feyenoord trapt om 18.45 uur in De Kuip af tegen 1. FC Union Berlin. De Rotterdammers staan met 4 punten voorlopig bovenaan in de poule. Union Berlin heeft 3 punten.

Vitesse speelt eveneens een thuisduel. Voor een volgepakt Gelredome is de Engelse topclub Tottenham Hotspur te gast. De aftrap is om 18.45 uur. Vitesse neemt na twee wedstrijden de derde plaats in de stand in.

AZ is naar Roemenië gereisd voor het treffen met CFR 1907 Cluj, om 21.00 uur. De Alkmaarders staan in hun groep, net als Feyenoord, met 4 punten aan kop.