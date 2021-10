Russische triatleet betrapt op epo en geschrapt uit uitslagen OS

De Russische triatleet Igor Poljanski is voor drie jaar geschorst vanwege het gebruik van het bloeddopingmiddel epo. Hij werd positief bevonden na een controle in Vladivostok buiten wedstrijdverband op 21 juli, vlak voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio.

Poljanski heeft bekend dat hij epo heeft genomen. Daardoor bleef hem een reglementaire schorsing van 4 jaar bespaard.

Zijn resultaten bij de Olympische Spelen in Tokio zijn geschrapt. Hij eindigde als 43e op de individuele triatlon en belandde met de nationale ploeg op de veertiende plek tijdens de gemengde estafette. Het Russische team is uit de uitslag gehaald van de olympische ‘mixed relay’. Nederland eindigde op dat onderdeel in Japan als vierde.