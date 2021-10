Schaatsster Leerdam wil nog sneller om op Spelen te kunnen winnen

Voor schaatsster Jutta Leerdam is snelheid een essentieel onderdeel van haar sport en ze kan daar ook enorm van genieten. Maar het staat allemaal in dienst van een groter doel, namelijk winnen, vertelt ze aan de vooravond van het olympische schaatsseizoen met als hoogtepunt de Spelen van begin volgend jaar in Beijing.

De kopvrouw van Team Worldstream gaf tijdens de ploegpresentatie op het circuit van Zandvoort na enkele ritjes in een raceauto toe veel affectie met snelheid te hebben. “Ik vind snelheid fascinerend. Ik ben er elke dag mee bezig om nog sneller te worden, dus dat betekent heel veel voor mij”, zegt de 22-jarige schaatsster. “Uiteindelijk wint de snelste en ik ga voor het winnen.”

Als specialiste op de 500 en 1000 meter weet Leerdam hoe snelheid voelt. “Dat gevoel van door een bocht gaan met heel veel druk op je spieren is heel intens en heftig. Daar komt heel veel adrenaline bij kijken. Als ik weet dat ik een goede bocht rijd, voelt dat heel goed.”

Leerdam wil zich eind volgende week op de NK Afstanden plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden die in november en december worden verreden. Ze weet echter ook dat de grote doelen verderop in het seizoen liggen. Eerst het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) vanaf tweede kerstdag en dan in februari de Olympische Spelen. “We werken daar met periodiseren naartoe, zodat we er op de belangrijke momenten staan. Daar zit een lijn in. Op het OKT wil ik goed zijn, maar op de Spelen op mijn best.”

In de aanloop naar dit belangrijke seizoen zegt Leerdam goed te voelen waar ze sneller wordt. “Je merkt dat niet per dag, maar wel na periodes. Dat kan ik ook zien aan de wattages en de tijden en aan het gevoel op het ijs.” Ook tijdens de race voelt Leerdam wanneer ze op weg is naar een snelle tijd. “Dan kom ik in een bepaalde ontspanning en dan schaats ik het hardst. Ik heb dan ook mijn energie bewaard voor het laatste rondje.”

Dat er in het olympische seizoen misschien wel extra druk op ligt, voelt de schaatsster die afgelopen seizoen de Europese sprinttitel veroverde en het seizoen ervoor wereldkampioene op de 1000 meter werd zelf niet zo. “Ik heb altijd spanning en leg mezelf al heel veel druk op. Ik heb ook keuzes gemaakt die mij nog veel meer spanning hebben gegeven. Daarnaast ga ik heel goed op die druk, anders kun je ook niet op de juiste momenten presteren en wereldkampioen worden. Ik denk dat dat op de belangrijke momenten in mijn voordeel werkt.”