Turnster Visser neemt op WK revanche voor missen Spelen

Voor turnster Naomi Visser voelt haar geslaagde optreden en de vijfde plaats in de meerkampfinale van de WK turnen in Japan als revanche voor het missen van de Olympische Spelen in Tokio. Afgelopen zomer moest ze genoegen nemen met een reserverol voor de Spelen. Omdat de turnster uit Papendrecht daags voor vertrek positief testte op corona, bleef ze zelfs in Nederland achter.

“Ik heb het moeilijk gehad na de Spelen. Dus eigenlijk voelt het wel dubbel zo fijn om nu zo’n resultaat neer te zetten”, zei Visser vanuit het Japanse Kitakyushu.

Visser, die zich als elfde had geplaatst voor de eindstrijd, kwam na een foutloze meerkamp tot 52,832 punten en de vijfde plaats. Daarmee zette ze haar beste WK-resultaat neer na een veertiende plek in de WK-finale van 2018 en een 23e plaats in 2019.

“Ik ben superblij met hoe het ging en de vijfde plek,” vertelde ze. “Ik heb geen grote fouten gemaakt en denk dat dat het belangrijkste was. Al had het nog steeds wel iets beter gekund”, was ze ook zelfkritisch. “Ik heb zeker wel tiendes laten liggen op wat toestellen.”

Met haar vijfde plaats in de meerkampfinale verbeterde Visser (20) bovendien Nederlands beste prestatie ooit in een mondiale meerkampfinale. In 2001 eindigde Verona van de Leur op plek negen bij de WK in Gent. “Dat vind ik heel cool om te horen, want dat wist ik eerlijk gezegd niet. Ik ben wel vereerd,” zei ze trots.

Het goud in Kitakyushu ging naar de Russische Angelina Melnikova, die daarmee haar eerste wereldtitel veroverde. Melnikova, die zich als eerste voor de eindstrijd had geplaatst, kwam tot 56,632 punten.