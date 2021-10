Verstappen populairste coureur in Formule 1

Max Verstappen (Red Bull) is in een mondiale peiling als populairste coureur in de Formule 1 naar voren gekomen. De huidige leider in het WK-klassement kreeg 14,4 procent van alle uitgebrachte stemmen. Lando Norris (McLaren) kwam met 13,7 procent op de tweede plaats uit en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) belandde net daaronder op de derde plek.

Aan de enquĂȘte deden 167.000 fans mee, uit 187 landen, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Verstappen kreeg de meeste stemmen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 34 jaar en kon op steun uit heel de wereld rekenen.

De 21-jarige Norris, die nog op zijn eerste GP-zege wacht, kreeg onder de vrouwelijke fans de meeste stemmen. De Brit Hamilton was in eigen land de populairste coureur en kreeg mondiaal van de wat oudere fans (boven 45 jaar) de meeste waardering.

McLaren kwam in het onderzoek als het favoriete Formule 1-team naar voren, gevolgd door Red Bull, Ferrari en Mercedes.