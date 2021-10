Cricketer Ten Doeschate beëindigt glanzende carrière

Ryan ten Doeschate (41) heeft bekendgemaakt dat hij zijn laatste cricketwedstrijd voor Oranje heeft gespeeld. Hij wordt door de Nederlandse cricketbond KNCB als ‘legendarische international’ omschreven.

Ten Doeschate, die in 2006 zijn eerste interland speelde, kwam deze week nog voor Oranje uit op het wereldkampioenschap T20 in de Verenigde Arabische Emiraten. Na nederlagen tegen Ierland en Namibië was Nederland uitgeschakeld voor de volgende ronde en besloot Ten Doeschate zijn internationale loopbaan af te sluiten.

“Dit is een slecht toernooi om mee te eindigen, maar het was enorm fijn om weer onderdeel uit te maken van de ploeg”, laat Ten Doeschate weten. “Het is altijd een privilege geweest om Nederland te kunnen vertegenwoordigen. De professionaliteit en de toewijding van dit team en de staf zijn inspirerend.”

Bondscoach Ryan Campbell is lovend over Ten Doeschate. “Soms zijn woorden niet genoeg om een carrière op te sommen. Het was een eer voor mij om Ryan te mogen coachen. Zijn vaardigheden, kennis van het spel en kalmte onder druk waren exceptioneel. Hij zal erg gemist worden als speler, maar hopelijk voor het Nederlandse cricket hoeven wij geen volledig afscheid van hem te nemen.”

Hoogtepunten in zijn internationale carrière zijn de 119 runs tegen grootmacht Engeland, de 106 runs tegen Ierland en de 259 runs tegen Canada.