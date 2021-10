Ganna mist finale achtervolging op WK baanwielrennen

De Italiaan Filippo Ganna kan zijn titel op de individuele achtervolging bij de WK baanwielrennen in Roubaix niet verdedigen. De renner van Ineos was de afgelopen drie edities de beste over 4 kilometer, maar sloot vrijdagmiddag de kwalificaties slechts af met de derde tijd: 4.06,402.

Zowel de Amerikaan Ashton Lambie als Ganna’s landgenoot Jonathan Milan was sneller. Ganna gaat met de Zwitser Claudio Imhof strijden om het brons. Lambie realiseerde een tijd van 4.03,237. De Amerikaan bezit sinds augustus het wereldrecord (3.59,930), gereden op hoogte in Mexico.

Ganna was wereldkampioen in 2016 en van 2018 tot en met 2020. De afgelopen twee jaar veroverde hij ook de titel tijdrijden op de weg. Onder meer samen met Milan pakte Ganna donderdag wel het goud op de ploegachtervolging en ook olympisch goud in Japan.