Hassan ook genomineerd voor ereprijs wereldatlete van het jaar

Sifan Hassan is ook genomineerd voor de ereprijs ‘wereldatlete van het jaar’. De uitreiking van de World Athletics Awards is in december.

Vrijdag maakte de internationale atletiekfederatie de tien genomineerden bekend, onder wie ook de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah en Faith Kipyegon uit Kenia. De lijst met genomineerden werd samengesteld door experts van over de hele wereld.

De 28-jarige Hassan werd olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter en pakte brons op de 1500 meter. De Nederlandse van Ethiopische komaf was daarmee de eerste atlete die deze drie afstanden combineerde op een kampioenschap.

Afgelopen weekend werd Hassan al benoemd tot de beste Europese atlete van 2021. Dat gebeurde tijdens een gala in Lausanne.